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Сотрудники ГИБДД Тольятти провели мастер-класс для детей по изготовлению световозвращающих наклеек

22 апреля 2024 16:16
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Дорожные полицейские, беседуя с детьми, рассказывали им, почему же так важны световозвращающие элементы на одежде у пешеходов.

В минувшие выходные в "ЁЁ-ПАРКЕ" сотрудники Госавтоинспекции Тольятти провели мастер-класс для детей по изготовлению световозвращающих наклеек "Засветись".

Вначале дети посмотрели мультфильмы по правилам дорожного движения и ответили на вопросы полицейских, где стало ясно, что правила безопасного перехода ребята запомнили хорошо. Каждый ребёнок сделал световозвращающую наклейку не только себе, но и своим близким и друзьям, чтобы быть заметным на дороге в темное время суток.

Дорожные полицейские, беседуя с детьми, рассказывали им, почему же так важны световозвращающие элементы на одежде у пешеходов.

В выходной день, ребята не только весело и активно, но и с пользой провели время в "ЁЁ-ПАРКЕ", сообщает пресс-служба ГИБДД Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба ГИБДД Самарской области

Теги: ГИБДД Тольятти

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