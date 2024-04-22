Сотрудники ГИБДД Тольятти провели мастер-класс для детей по изготовлению световозвращающих наклеек

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В минувшие выходные в "ЁЁ-ПАРКЕ" сотрудники Госавтоинспекции Тольятти провели мастер-класс для детей по изготовлению световозвращающих наклеек "Засветись".



Вначале дети посмотрели мультфильмы по правилам дорожного движения и ответили на вопросы полицейских, где стало ясно, что правила безопасного перехода ребята запомнили хорошо. Каждый ребёнок сделал световозвращающую наклейку не только себе, но и своим близким и друзьям, чтобы быть заметным на дороге в темное время суток.



Дорожные полицейские, беседуя с детьми, рассказывали им, почему же так важны световозвращающие элементы на одежде у пешеходов.



В выходной день, ребята не только весело и активно, но и с пользой провели время в "ЁЁ-ПАРКЕ", сообщает пресс-служба ГИБДД Самарской области.

Фото: пресс-служба ГИБДД Самарской области