Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал атаки бпла на промышленные предприятия региона

2579

- Сегодня утром совершена атака бпла на Сызранский НПЗ и попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ.

В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. По предварительным данным, пострадавших нет. Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет.

Совместно с руководством предприятий, регионального ГУ МЧС, силовых ведомств принимаем все меры к скорейшей ликвидации последствий. Создан оперативный штаб.

Всем службам и ответственным ведомствам поставлена задача приоритетное внимание уделить охране объектов на территории региона.