Граждане России во время взрыва и пожара на складе в Ташкенте не пострадали

127

Об этом 28 сентября сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Узбекистане.

«Данные о пострадавших гражданах РФ отсутствуют. Держим данный вопрос на контроле», — заявили в диппредставительстве.

Взрыв в Ташкенте произошел в ночь на 28 сентября на таможенном складе в районе аэропорта. После на месте начался сильный пожар. Взрывная волна ощущалась даже в 30 км от эпицентра. Официально причины произошедшего пока не известны.

Согласно одной из версий, причиной взрыва могли стать аккумуляторные батареи для электромобилей, которые хранились на складе таможни. В результате пожара ничего из находившегося внутри не сохранилось. В МВД Узбекистана возбуждено уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности.