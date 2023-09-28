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Граждане России во время взрыва и пожара на складе в Ташкенте не пострадали

28 сентября 2023 13:25
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Граждане России во время взрыва и пожара на складе в Ташкенте не пострадали

Об этом 28 сентября сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Узбекистане.

«Данные о пострадавших гражданах РФ отсутствуют. Держим данный вопрос на контроле», — заявили в диппредставительстве.

Взрыв в Ташкенте произошел в ночь на 28 сентября на таможенном складе в районе аэропорта. После на месте начался сильный пожар. Взрывная волна ощущалась даже в 30 км от эпицентра. Официально причины произошедшего пока не известны.

Согласно одной из версий, причиной взрыва могли стать аккумуляторные батареи для электромобилей, которые хранились на складе таможни. В результате пожара ничего из находившегося внутри не сохранилось. В МВД Узбекистана возбуждено уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности.

Теги: Пожар

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