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Госавтоинспекция Самарской области предупреждает о возможном осложнении дорожной обстановки из-за метели

11 февраля 2022 12:25
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Госавтоинспекция Самарской области предупреждает о возможном осложнении дорожной обстановки из-за метели

По данным синоптиков в ближайшие выходные дни на территории региона прогнозируют обильный снег, а это, как следствие – изменение дорожных условий, что необходимо учитывать автолюбителям.

Особенно бдительными следует быть тем, кто собирается осуществлять выезды на загородные трассы, где, как правило, температура ниже на несколько градусов. Перед поездкой необходимо убедиться в полной исправности своего транспортного средства, а также взять в дорогу все необходимое для мелкосрочного ремонта, в том числе и теплые вещи с учетом, что, возможно, какое-то время придется провести на улице.

В экстренной ситуации следует воспользоваться телефонным номером 112, звонок на который можно осуществлять даже при отрицательном балансе и отсутствии сим-карты в телефоне.

В сложных погодных условиях сотрудники ГИБДД ориентированы на оказание помощи всем, кто оказался в непростой ситуации, к ним также можно обратиться за помощью на дороге.

Также, Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения быть предусмотрительными, пешеходам не забывать, что автомобиль невозможно остановить мгновенно, особенно в условиях гололеда, а водителям выдерживать увеличенную дистанцию и безопасную скорость.

Теги: БДД

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