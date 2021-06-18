Экс-глава Ставропольского района получил условный срок

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Как сообщает СУ СК РФ по Самарской области, собранные Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главе муниципального района Ставропольский Самарской области Валерию Анисимову. Он признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Уголовное дело возбуждалось по материалам, поступившим из управления ФСБ России по Самарской области, пишет Обозрение.

«Судом и следствием установлено, что в октябре 2016 года Анисимов подписал акт о приемке работ в рамках муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту средней школы в селе Узюково, достоверно зная, что в данных документах содержатся заведомо ложные сведения о выполнении работ по пароизоляции, огнезащите и вывозу мусора.

Кроме того, в декабре 2017 года Анисимов принял фактически невыполненные работы по укладке асфальта на объекте, с последующим перечислением денежных средств на расчетный счет подрядчика.

В результате противоправных действий Анисимова бюджету муниципального района Ставропольский Самарской области был нанесен ущерб на общую сумму более 4 миллионов рублей.

Финансирование работ осуществлялось в рамках государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области», — сообщает ведомство.

Приговором суда Анисимову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

Прокуратура Самарской области уже сообщила, что сторона гособвинения, не согласившись с условным наказанием, обжаловала приговор суда в апелляционном порядке.

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