Экипаж Росгвардии в Нефтегорске задержал обидчика инвалида

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В утреннее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Нефтегорск, получил сообщение о преступлении. Злоумышленник открыто похитил сотовый телефон у местного жителя 1977 года рождения, являющегося инвалидом. Инцидент произошел в доме, расположенном на улице Нефтяников.

Стражи правопорядка незамедлительно выдвинулись по указанному адресу. Примерно в четырехстах метрах от места происшествия патрульные заметили мужчину, приметы которого совпадали с описанием разыскиваемого. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину 1962 года рождения.

Росгвардейцы передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.