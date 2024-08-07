Двое самарцев лишились автомобилей за пьяное вождение

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Судебные приставы Советского района г. Самары конфисковали автомобили марки «Toyota RAV4» и «ВАЗ-21102» у любителей сесть за руль в нетрезвом виде.

Мужчины, уже ранее привлекаемые к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вновь совершили аналогичное преступление. Будучи в состоянии алкогольного опьянения они вновь сели за руль. Остановленные в нетрезвом виде сотрудниками Госавтоинспекции, жители г. Самары были привлечены к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Суд постановил конфисковать принадлежащие им транспортные средства. В отделении судебных приставов Советского района г. Самары возбудили исполнительные производства.

После установления местонахождения транспортных средств судебные приставы Советского района прибыли на место совершения исполнительных действий. Сотрудниками Службы были составлены акты изъятия автомобилей и передачи их в территориальное управление Росимущества для дальнейшего обращения в доход государства.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.