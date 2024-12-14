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Двое погибших и пожар: в Кинельском районе произошло массовое ДТП

14 декабря 2024 11:59
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Двое погибших и пожар: в Кинельском районе произошло массовое ДТП

В Кинельском районе 14 декабря на трассе столкнулись две легковушки и большегруз.

В результате одна машина загорелась. В фуре никто не пострадал, а вот в других авто два человека погибли и ещё двое получили травмы.

Для ликвидации последствий аварии были вызваны пожарные-спасатели отрядов № 36 и 34. Они потушили огонь, вместе с сотрудниками ПСС достали людей из машин, стабилизировали транспорт, отключили аккумуляторы. Пострадавшие переданы медикам. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП, пишет Сова.

Теги: ДТП

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