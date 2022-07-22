Двое пенсионеров погибли на пожаре в Самарской области

69

В ночь на пятницу, 22 июля 2022 года, в Клявлинском районе произошел пожар. В селе Борискино-Игар на улице Гагарина, 35 загорелись частный жилой дом и надворные постройки. К сожалению, без жертв не обошлось.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 00:38. По приезде установлено, что горит частный дом. Площадь пожара составила 80 кв. м. Для тушения привлекались 26 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 3 специалиста и 2 машины, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.



Пожарные боролись с огнем около часа. Ликвидация возгорания была объявлена в 01:53. В результате ЧП погибли два человека — 66-летний мужчина и 76-летняя женщина. Из-за чего начался пожар, пока не ясно. В настоящее время специалисты устанавливают причину происшествия и ущерб от него, пишет Самара-КП.