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Двое молодых людей везли наркотики из Самары в Отрадный на такси

11 марта 2023 11:29
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Двое самарцев везли наркотики из Самары в Отрадный на такси

В маре завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Самары 1996 и 1998 годов рождения. 

В ноябре прошлого года во время несения службы сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль отечественного производства, следовавшего по улице Чекистов. В транспортном средстве находились два пассажира, не пристёгнутых ремнём безопасности. В отношении них полицейские составили протоколы об административном правонарушении по ч. 1 статьи 12.29 КоАП Российской Федерации (нарушение пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения). Во время оформления административного протокола молодые люди заметно нервничали.

На вопрос полицейских о наличии запрещённых веществ, молодые люди, в присутствии понятых, добровольно выдали из кармана джинсов свёрток из полиэтилена и изоленты, содержащий внутри порошкообразное вещество. Изъятое полицейские направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, внутри свертков находилось запрещенное вещество- а-Пирролидиновалерофенон. В одном из свертков обнаружено более 15 граммов наркотического средства, в другом - более 40 пакетиков с наркотиком весом свыше 30 граммов.

В ходе предварительного следствия установлено, что ранее неоднократно судимый мастер по ремонту, проживающий на территории г. Самары, и его знакомый – житель Отрадного 1998 года рождения приобрели наркотик на территории областного центра и после этого решили воспользоваться услугами такси, чтобы доехать до Отрадного.

Теги: Стоп Наркотик

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