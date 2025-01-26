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Двое детей пострадали в ДТП 25 января в Самарской области

26 января 2025 11:37
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Двое детей пострадали в ДТП 25 января в Самарской области

25 января на территории Самарской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека, двое из которых - несовершеннолетние. 

Одно из ДТП произошло в Кировском районе Самары. В 09:42 час. 21-летний мужчина, управляя автомобилем Datsun on-DO, следовал по улице Нагорной со стороны улицы Воронежской в направлении улицы Краснодонской. В пути следования, возле дома № 129, он выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения и допустил наезд на 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. Пешеход доставлена в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение.

В Большечерниговском районе сотрудники Госавтоинспекции, прибыв на место ДТП, установили: в 10:00 час. 41-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Priora, двигался по 132 км автодороги А-300 «Самара - Большая Черниговка до границы с Республикой Казахстан» со стороны Самары в сторону Казахстана. В пути следования, не справившись с рулевым управлением, допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. Пассажир транспортного средства - 11-летняя девочка самостоятельно обратилась в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.  

Теги: ДТП

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