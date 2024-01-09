Две тольяттинки отдали мошенникам около 2 000 000 рублей

В Тольятти жертвами аферистов стали две местные жительницы.
Действовали преступники по одинаковой схеме. В мессенджере специалисту одного из банков неизвестный, представившись представителем биржи, предложил постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты на одной из интернет-платформ.
Поддавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, потерпевшая перевела аферисту более 1 млн рублей.
В другом случае работница одного из тольяттинских предприятий, также не устояла перед заманчивым предложением подзаработать и перевела мошенникам более 800 000 рублей.
В обоих случаях, преступники, получив деньги, перестали выходить на связь.
Поняв, что стали жертвами обмана женщины обратились за помощью в полицию.
Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.