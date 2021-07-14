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Две автомобилистки столкнулись в Сызрани: четверо пострадавших

14 июля 2021 12:13
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Две автомобилистки столкнулись в Сызрани: четверо пострадавших

13 июля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими. 

Одно из ДТП произошло в 18:35 в Сызрани. Женщина 1979 года рождения, стаж вождения которой составляет 10 месяцев, двигалась на автомобиле «Lada XRAY» по улице Ф. Энгельса со стороны ул. Красная. На регулируемом перекрестке в районе дома №4 по ул. Московской при повороте налево она столкнулась с автомобилем «Lada Kalina», под управлением девушки 1996 года рождения, которая двигалась во встречном направлении прямо. В результате ДТП пострадали  4 человека: водитель и два пассажира автомобиля «Lada Kalina», в том числе несовершеннолетний 2017 года рождения, в момент аварии находящийся в удерживающемся устройстве, и пассажир «Lada XRAY», всем им было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.  

Теги: ДТП ДТП с детьми пострадавшие

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