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Два пожара в Богатовском районе: горела сухая трава

22 апреля 2024 13:21
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Два пожара в Богатовском районе: горела сухая трава

19 апреля в 13 часов 59 минут на пульт связи поступило сообщение о возгорании сухой травы на улице Вокзальной на станции Заливной вдоль железнодорожной линии. К месту вызова были направлены пожарные расчеты пожарно-спасательных частей №№ 117 и 139 пожарно-спасательного отряда № 15. По прибытии на место было установлено, что на открытой местности горит трава. Общая площадь горения составила около 1000 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Была проложена магистральная линия и подан 1 ствол «Б», а также проводилось тушение 5 ранцевыми пожарными огнетушителями. В 15 часов 46 минут была объявлена локализация пожара, в 17 часов 2 минуты – ликвидация открытого горения, в 17 часов 12 минут – полная ликвидация пожара.


В этот же день, 19 апреля в 16 часов 33 минуты поступило сообщение о том, что горит сухая трава и мусор в селе Тростянка. По прибытии на место возгорания было установлено, что горит сухая трава и мусор на общей площади 800 квадратных метров. В 17 часов 5 минут была объявлена локализация пожара. В 17 часов 32 минуты ликвидация открытого горения. В 21 час 14 минут – полная ликвидация пожара. На тушение пожара был подан 1 ствол «Б».

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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