Два пассажира пострадали в ДТП в Кировском  районе Самары

17 января на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек.

Так, в Кировском районе г. Самары в 16:00 70-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, двигался по магистрали «Центральная». Напротив д. 1 по ул. Кедровая СДТ «Металлист» при выполнении маневра разворота, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Daewoo Gentra, под управлением 30-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. На месте ДТП телесные повреждения получила 40-летняя женщина - пассажир автомобиля Mitsubishi Pajero и 31-летний пассажир автомобиля Daewoo Gentra. Обоим назначено амбулаторное лечение.