Главные новости:
Святая вода может испортиться, вопреки распространенному мнению о ее вечной сохранности. Об этом 18 января заявил настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка Самарской области священник Максим Портнов.
Священник рассказал о сроке годности святой воды
С 1 марта в России изменятся правила воздушных перевозок
19 января в регионе небольшой снег, до -13°С
Огурцы и помидоры стали главными драйверами январского роста цен
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
В Самаре ночью горела церковь Трех Святителей
В Самарской области тушили гараж на 100 кв. метрах
В МВД предупредили об активизации мошенников в сервисе совместных поездок
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Два пассажира пострадали в ДТП в Кировском  районе Самары

172
17 января на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек. 

Так, в Кировском  районе г. Самары в 16:00 70-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, двигался по магистрали «Центральная». Напротив д. 1 по ул. Кедровая СДТ «Металлист» при выполнении маневра разворота, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Daewoo Gentra, под управлением 30-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. На месте ДТП телесные повреждения получила 40-летняя женщина - пассажир автомобиля Mitsubishi Pajero и 31-летний пассажир автомобиля Daewoo Gentra. Обоим назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

