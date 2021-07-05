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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Два человека утонули в Самарской области в воскресенье 4 июля

5 июля 2021 12:34
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Два человека утонули в Самарской области в воскресенье 4 июля

В воскресенье, 4 июля, в 13:50, на озере 1 Падовский карьер у пос. Смышляевка в Волжском районе Самарской области спасатели областной ПСС извлекли из воды тело 28-летнего утонувшего мужчины. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В этот же день, в 17:50, спасатели ПСО подняли из Волги у одноименного санатория тело утонувшего 71-летнего мужчины.

Сотрудники регионального ГУ МЧС призывают отдыхающих соблюдать меры предосторожности на водоемах, пишет Волга Ньюс.

Теги: утонувшие ЧП на воде

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