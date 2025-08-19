ДТП в Кировском районе Самары: под колесами Камаза погибла пенсионерка

159

Получив информацию, сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место происшествия, установили участника и очевидцев аварии, провели иные мероприятия для установления всех обстоятельств.

По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции, 19 августа вечером 48-летний водитель автомобиля Камаз двигался по внутридворовой территории, у д.9 по ул. Аэропорт-2 и наехал на пешехода - 71-летнюю женщину, которая скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО