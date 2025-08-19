Я нашел ошибку
Главные новости:
И сегодня же состоялось рукоположение архимандрита Кирилла в сан епископа Отрадненского и Похвистневского.
Епископа Феодосия возвели в сан митрополита Самарского и Новокубышевского
ДТП произошло на внутридворовой территории.
ДТП в Кировском районе Самары: под колесами Камаза погибла пенсионерка
Автомобиль был обнаружен на глубине 5 метров.
Сегодня  водолазы нашли на дне озера Нерей Волжского района автомобиль с телом мужчины
Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 48 ликвидировали пожар.
В селе Заплавное Борского района горели надворные постройки на площади 100 квадратных метров
Была выполнена полная замена всех инженерных коммуникаций: систем тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения.
В селе Кабановка Кинель-Черкасского района открылся обновлённый офис врача общей практики
Тема - «Традиции чаепития Шигонского района», в рамках празднования 60-летия района.
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
День ООПТ отметили в Ботаническом саду в Самаре.
Самарская область отметила День особо охраняемых природных территорий региона
Предлагается разделить прилегающую территорию на функциональные зоны.
В Самаре разработают дизайн-проект благоустройства территории у Дворца легкой атлетики на ул. Физкультурной
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.35
-0.08
EUR 93.56
-0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

ДТП в Кировском районе Самары: под колесами Камаза погибла пенсионерка

19 августа 2025 21:43
159
ДТП произошло на внутридворовой территории.

Получив информацию, сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место происшествия, установили участника и очевидцев аварии, провели иные мероприятия для установления всех обстоятельств.

По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции, 19 августа вечером 48-летний водитель автомобиля Камаз двигался по внутридворовой территории, у  д.9 по  ул. Аэропорт-2 и наехал на пешехода - 71-летнюю женщину, которая скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

Теги: ДТП Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Среди пострадавших двое детей.
10 августа 2025, 21:36
В Самаре на улице Технической столкнулись пять автомобилей, пострадали пять человек
Среди пострадавших двое детей. Происшествия
888
Пострадавшие: водитель и пассажиры - 19-летний и 17-летний молодые люди госпитализированы.
10 августа 2025, 20:55
21-летний водитель Ваз-21102, проезжая по проспекту Кирова, врезался в световую опору   
Пострадавшие: водитель и пассажиры - 19-летний и 17-летний молодые люди госпитализированы. Происшествия
771
Пешеход - мужчина 1977 г.р. скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.
04 августа 2025, 22:15
ДТП в Ленинском районе Самары: на переходе ул. Галактионовской мужчина попал под колеса автомобиля Land Cruiser
Пешеход - мужчина 1977 г.р. скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. Происшествия
1181
В центре внимания
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
478
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
481
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
855
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
662
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
764
Весь список