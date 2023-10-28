ДТП в Кинель-Черкасском районе: машина съехала в реку, водитель погиб

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Сотрудники ГИБДД работали на месте ДТП в Кинель-Черкасском районе. По предварительным данным 27.10.2023 в 21:00 водитель 1976 г. р., управляя автомобилем Тойота-Камри,, двигалась по ул. Зубкова с. Кинель-Черкассы со стороны пер. Майский в направлении на перекрестке ул. Тарабрина, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, постоянный контроль за движением т/с, в результате чего совершил съезд с дороги по ходу движения транспортного средства, с последующим опрокидыванием в р. Большой Кинель.

На месте ДТП погиб водитель автомобиля. Выясняются все обстоятельства произошедшего.