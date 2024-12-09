ДТП с полуприцепом в Камышлинском районе: пострадали двое

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8 декабря на территории Самарской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали восемь человек.

Одно из ДТП произошло в 16:55 час. в Камышлинском районе. 41-летний мужчина, управляя автомобилем Skoda Rapid, двигался по автодороге М-5 «Урал» со стороны Самары в сторону Уфы. В пути следования на 1185 км выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с грузовым автомобилем Skania в составе полуприцепа под управлением водителя 1982 года рождения, а после этого – с автомашинами ГАЗ-3035 и Mercedes Benz Actros в составе полуприцепа. Водитель автомобиля Skoda и его пассажир – 34-летний мужчина госпитализированы.