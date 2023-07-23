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ДТП с автобусом произошло в Сызрани

23 июля 2023 13:58
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ДТП с автобусом произошло в Сызрани

22 июля 2023 года  на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 9 человек. 

Одно из ДТП произошло в 05:35 в Сызрани. Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Mazda, двигаясь по ул. Саратовское шоссе со стороны ул. Красноуральская в направлении ул. Энергетиков, в районе дома № 14 по ул. Энергетиков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом Peugeot (на момент ДТП пассажиров в салоне автобуса не было), под управлением водителя 1960 года рождения. В результате столкновение оба транспортных средства совершили опрокидывание на проезжей части. Водитель легкового автомобиля был доставлен в медицинское учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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