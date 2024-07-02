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ДТП на станции Безымянка: водитель фургона выехал на ж/д пути перед приближающимся маневровым тепловозом

2 июля 2024 16:23
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Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

Выезд автомобиля на пути перед приближающимся маневровым тепловозом стал причиной ДТП на переезде в Самарской области.

Сегодня в 12 часов 35 минут (время местное) на станции Безымянка Куйбышевской железной дороги водитель фургона выехал на железнодорожные пути вне переезда перед приближающимся маневровым тепловозом.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

По предварительной информации в результате ДТП водитель автомобиля не пострадал.

На движение других поездов ДТП не повлияло.

Куйбышевская железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.

 

Фото:   pxhere.com

 

Теги: Новости Тольятти

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