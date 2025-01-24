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Дом на 45 кв. метрах горел в Приволжском районе

24 января 2025 11:38
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Дом на 45 кв. метрах горел в Приволжском районе

23 января в 20 часов 20 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в селе Софьино.
На место пожара выдвинулись пожарные расчеты.
По прибытии было установлено, что горит дом на площади 45 квадратных метров.
На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б», сформировано звено газодымозащитной службы.
В 20 часов 51 минуту пожар был локализован, в 21 час 18 минут - объявлена ликвидация открытого горения, в 22 часа 46 минут зафиксирована полная ликвидация пожара.


Пострадавших, к счастью, нет.
Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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