Дом на 45 кв. метрах горел в Приволжском районе

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23 января в 20 часов 20 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в селе Софьино.

На место пожара выдвинулись пожарные расчеты.

По прибытии было установлено, что горит дом на площади 45 квадратных метров.

На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б», сформировано звено газодымозащитной службы.

В 20 часов 51 минуту пожар был локализован, в 21 час 18 минут - объявлена ликвидация открытого горения, в 22 часа 46 минут зафиксирована полная ликвидация пожара.



Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"