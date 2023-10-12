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Должника задержали при попытке дать взятку судебному приставу в Самаре

12 октября 2023 10:38
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Должника задержали при попытке дать взятку судебному приставу в Самаре

В г. Самаре должник попытался решить вопрос с исполнительными производствами путем дачи взятки судебному приставу. Сотрудник ГУФССП России по Самарской области сообщил руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Злоумышленника задержали.

К сотруднику ГУФССП России по Самарской области обратился должник с просьбой за  вознаграждение незаконно окончить несколько исполнительных производств. Сотрудник Службы, действуя в соответствии с Федеральном законом № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», сообщил руководству о факте склонения его к совершению коррупционного правонарушения.

В ходе проведения оперативного эксперимента житель г. Самары был «пойман за руку» и задержан правоохранительными органами. В настоящее время по данному факту проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

 

 

Теги: Судебные приставы

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