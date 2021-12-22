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Должник из Самары спрятал арестованный автомобиль в автосервисе

22 декабря 2021 10:49
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Должник из Самары спрятал арестованный автомобиль в автосервисе

Житель г. Самары взял у своей родственницы в долг крупную сумму, однако решил, что возвращать ее необязательно. Женщина, чтобы вернуть свои деньги, обратилась в суд. Рассмотрев дело, судья принял решение удовлетворить требования истца и обязать заемщика вернуть своей родственнице 4,1 миллиона рублей. Исполнительный документ в отношении мужчины поступил на исполнение в отделение судебных приставов Самарского района г. Самары.

В рамках исполнительного производства мужчина был предупрежден о необходимости погашения имеющейся задолженности и мерах, которые будут применены к нему в соответствии с Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в случае неисполнения своих обязательств. Однако мужчина продолжал игнорировать требования исполнительного документа и решение суда не исполнял. В связи с этим судебным приставом в отношении должника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 288 тысяч рублей, а также составлен акт описи и ареста его иномарки. Автомобиль был оставлен мужчине на ответственное хранение с условием, что транспортное средство эксплуатироваться не будет, а будет стоять возле дома должника. 

В ходе проверки сохранности арестованного имущества судебным приставом-исполнителем было установлено, что автомобиль по указанному адресу отсутствует. Должник на связь не выходит. Встречи с судебным приставом избегает. Транспортное средство было объявлено в розыск.

В рамках разыскного дела сотрудниками Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств и розыску было установлено, что иномарка должника находится в автосервисе. Судебным приставом-исполнителем был назначен новый ответственный хранитель. Транспортное средство было эвакуировано на специализированную стоянку. Теперь  автомобиль марки «Mazda» отправят на реализацию.

Теги: Судебные приставы

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