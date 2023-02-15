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Долги за электроэнергию чуть не лишили самарское кафе товарного знака

15 февраля 2023 09:36
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Долги за электроэнергию чуть не лишили самарское кафе товарного знака

 В ходе проверки кафе «ФАХВЕРК», проведенной электросетевой организацией, было установлено вмешательство в систему учета, сопряженное со срывом пломб с оборудования, что могло способствовать использованию электрической энергии предприятием без учета и оплаты.

Согласно составленному акту о безучётном потреблении, в адрес кафе был выставлен счёт в размере 230 тыс. рублей. Однако выплатить долг в досудебном порядке предприятие отказалось. Не выполнено было и судебное решение об обязательном погашении задолженности.

В результате АО «СамГЭС» было вынуждено обратиться к судебным приставам, которые выявили у собственников кафе зарегистрированный торговый знак и наложили ограничения на использование этой интеллектуальной собственности. В перспективе торговый знак кафе мог быть продан для погашения части долга. Переоформление прав владения торговым знаком, заказ нового дизайна и вывески могли бы принести владельцам точки общественного питания в будущем немалые затраты. В настоящее время задолженность по оплате безучётного потребления электрической энергии потребителем погашена.

В практике «Самарагорэнергосбыта» данный случай является первым, когда для влияния на неплательщика используется ограничение его прав на интеллектуальную собственность. В будущем энергокомпания намерена продолжать и расширять такую работу совместно со службой судебных приставов. Торговые знаки, патенты на изобретения, коды программных продуктов и иная интеллектуальная собственность получают в структуре современной экономики всё большое значение, что делает их возможным объектом взыскания в случае, когда потребитель электрической энергии не готов оплатить свою задолженность иным способом.

 

Теги: Судебные приставы

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