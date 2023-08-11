Добровольные пожарные региона помогают в борьбе с огнем

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Наряду с подразделениями федеральной противопожарной службы на пожары часто выезжают добровольные пожарные команды. Такие объединения чаще встречаются в муниципальных районах, селах и поселках. В связи с территориальной близостью пожарной части к месту происшествия, ДПК подчас раньше подразделений ФПС приезжают на пожар, принимают первый удар на себя.

Так, за прошедшую неделю добровольцы в составе 28 человек и 18 единиц техники в качестве дополнительных сил 18 раз привлекались для тушения пожаров.

Добровольные пожарные команды оказали помощь профессиональным пожарным в тушении сухой травы, хозпостроек, частных домов и бань, неэксплуатируемых строений в городских округах Тольятти, Похвистнево и муниципальных районов Волжском, Ставропольском, Кинельском, Красноярском, Исаклинском, Пестравском, Кошкинском, Хворостянском, Елховском, Кинельском и Безенчукском районах, а также помогли потушить возгорание автомобиля в Ставропольском районе.

Благодаря помощи добровольцев все пожары удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших нет.

Всего в регионе насчитывается более 150 добровольных пожарных команд с численностью более 800 человек и более 300 добровольных пожарных дружин, сообщает облМЧС.