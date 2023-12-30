Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с атакой на Белгород

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров направил телеграмму на имя губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова со словами соболезнования в связи в атакой на Белгород, пишет Сова.

- От имени жителей Самарской области выражаю искренние соболезнования и слова поддержки жителям города Белгорода в связи с жестокой атакой нацистского киевского режима, жертвами которой стали мирные граждане. Особенно больно, что среди погибших и пострадавших есть дети. Этот бесчеловечный акт, проведенный в предновогодние праздники, еще раз подтверждает, что терроризм возведен украинскими властями и их западными покровителями в ранг государственной политики. Проигрывая на поле боя, они не останавливаются ни перед чем, не гнушаются никакими средствами.

Самарцы глубоко скорбят о погибших. Наши сердца с семьями, которых постигло это горе. Самарская область готова подключиться к оказанию пострадавшим необходимой помощи.