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Число уголовных дел о невыплате зарплаты в Самарской области выросло в 4 раза

7 июня 2021 10:25
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Число уголовных дел о невыплате зарплаты в Самарской области выросло в 4 раза

За 4 месяца 2021 года следственным управлением во взаимодействии с прокуратурой, правительством Самарской области и Государственной инспекцией труда проведена «значительная работа» по выявлению фактов невыплаты заработной платы, погашению имеющейся задолженности, привлечению руководителей организаций к уголовной ответственности по статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Об этом сообщил в интервью газете «Самарское Обозрение» заместитель руководителя отдела процессуального контроля СУ СК РФ по Самарской области Андрей Поздеев.

В результате за 4 месяца 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 58% возросло число поступивших сообщений о преступлении данного вида и более чем в 4 раза возросло число возбужденных уголовных дел (с 12 до 51), пишет Обозрение.

«Следователями при возбуждении каждого уголовного дела о невыплате заработной платы руководителям организаций разъясняются положения примечания №2 к статье 145.1 УК РФ, в соответствии с которыми лицо, впервые совершившее данное преступление, освобождается от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном объеме погасило задолженность по выплате заработной платы.

В результате этой разъяснительной работы за указанный период – с начала января по конец апреля 2021 года — следователями нашего следственного управления окончены производством 42 уголовных дела о невыплате заработной платы, из которых по 37 приняты решения о прекращении уголовных дел (по 35 – в связи с полным погашением задолженности по заработной плате и деятельным раскаянием руководителей организаций)», — говорит Андрей Поздеев.

Например, в июне текущего года Красноярским межрайонным следственным отделом принято решение о прекращении уголовного дела, возбужденного по факту невыплаты заработной платы работникам ЧОО «Монолит», в связи с полным возмещением задолженности по заработной плате перед 48 работниками организации в общей сумме 2,9 млн рублей.

Пять уголовных дел направлены в суд с обвинительным заключением в отношении работодателей – директоров организаций, из которых по 1 уголовному делу вынесен обвинительный приговор, 4 уголовных дела в настоящее время рассматриваются судом.

«У проведенной нашими следователями большой работы есть важный промежуточный итог: за 4 месяца 2021 года задолженность по зарплате в Самарской области погашена перед 515 работниками организаций на общую сумму свыше 38 млн рублей», — сообщил замруководителя отдела процессуального контроля областного СУ СК.

Теги: зарплата уголовное дело

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