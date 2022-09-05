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Число туристов, погибших при восхождении на вулкан на Камчатке, возросло до девяти человек

5 сентября 2022 12:48
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Число туристов, погибших при восхождении на вулкан на Камчатке, возросло до девяти человек

Число туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке, возросло до девяти человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Так, гиду удалось спуститься с высоты 4,1 тысячи метров к двух туристам, которые находились в доме вулканологов (3,3 тысячи метров). В настоящий момент трое выживших ожидают спасателей. Отмечается, что в помещении есть газ и еда.

Поисково-спасательная операция осложнена увеличивающимся сильным ветром, а также наличием ледовых полей — передвигаться по ним можно только на специальных ледорубах.

Ранее стало известно, что вторая группа камчатских спасателей начала восхождение на вулкан Ключевская Сопка. К отметке 3,3 тысячи метров к дому вулканологов они будут добираться не меньше двух дней — точные сроки зависят от погодных условий.

3 сентября группа туристов на высоте 4158 метров сорвалась и упала в пропасть при восхождении на Ключевскую сопку в Усть-Камчатском районе Камчатского края. В походе принимали участие 12 человек из разных регионов.

Теги: ЧП

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