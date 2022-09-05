Число туристов, погибших при восхождении на вулкан на Камчатке, возросло до девяти человек

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Число туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке, возросло до девяти человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Так, гиду удалось спуститься с высоты 4,1 тысячи метров к двух туристам, которые находились в доме вулканологов (3,3 тысячи метров). В настоящий момент трое выживших ожидают спасателей. Отмечается, что в помещении есть газ и еда.

Поисково-спасательная операция осложнена увеличивающимся сильным ветром, а также наличием ледовых полей — передвигаться по ним можно только на специальных ледорубах.

Ранее стало известно, что вторая группа камчатских спасателей начала восхождение на вулкан Ключевская Сопка. К отметке 3,3 тысячи метров к дому вулканологов они будут добираться не меньше двух дней — точные сроки зависят от погодных условий.

3 сентября группа туристов на высоте 4158 метров сорвалась и упала в пропасть при восхождении на Ключевскую сопку в Усть-Камчатском районе Камчатского края. В походе принимали участие 12 человек из разных регионов.