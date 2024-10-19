Число пострадавших при пожаре в отеле в турецком Кемере выросло до 12

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Количество пострадавших при возгорании отеля в Imperial Sunland Resort турецком Кемере выросло до 12, сообщил Telegram-канал Shot. Среди них есть как минимум трое россиян.

Также сообщаются подробности ЧП. По данным Shot, пожарная техника не смогла проехать к отелю. На помощь спасателям пришли туристы из отеля через дорогу, которые быстро спилили деревья и пробили забор, освободив огнеборцам путь.

В это же время одни постояльцы и сотрудники отелей пытались потушить пламя водой из бассейна, другие – вытаскивали людей из полыхающего здания.

В настоящий момент Imperial Sunland Resort оцеплен. Всю ночь там разбирали завалы после тушения пожара.

Президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян в свою очередь сообщил "Известиям", что от 80 до 100 российских туристов будут переселены в отель в Белеке, который находится примерно в 100 км от Imperial Sunland Resort.

Пожар в одном из отелей в турецком Кемере вспыхнул вечером 18 октября. Несколько туристов, включая россиян, оказались заблокированы в номерах на пятом этаже. Они высовывались из окон, прося о помощи, пишет Смотрим.