Чапаевец задолжал 245 000 рублей за нарушения ПДД

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В целях профилактики совершения административных правонарушений в области дорожного движения сотрудниками Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области ежедневно выявляются сведения о лицах, имеющих неоплаченные штрафы в области дорожного движения.

С помощью автоматизированных комплексов фотовидеофиксации на территории г. Чапаевск был установлен маршрут передвижения транспортного средства «Lada Granta», под управлением собственника, 1986 года рождения имеющего задолженность по административным штрафам в области дорожного движения в размере 245 000 рублей.

В результате принятых оперативных мер, транспортное средство было остановлено сотрудниками ОГИБДД О МВД России по г. Чапаевску, после чего, в рамках межведомственного взаимодействия с ФССП России, на место остановки транспортного средства прибыл судебный пристав-исполнитель ОСП по г. Чапаевск.

Судебным приставом-исполнителем было предложено должнику добровольно оплатить наложенные административные штрафы, после чего гражданин погасил имеющиеся задолженности в полном объеме.

Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям осуществлять уплату административных штрафов в установленный законом срок.

Напоминаем, что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60-ти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. В случае неуплаты административного штрафа в установленные сроки, в отношении должника предусмотрена административная ответственность по статье 20.25 КоАП РФ - штраф либо арест сроком до 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов. Однако эта мера не освобождает от уплаты ранее наложенного административного штрафа. В дальнейшем постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в Федеральную службу судебных приставов.