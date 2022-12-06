Чапаевец оплатил долг по налогам, чтобы улететь за границу

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Действия судебных приставов г. Чапаевска Самарской области побудили должника погасить задолженность, накопленную им за неуплату налогов. Попрощаться с долгом подвигло желание беспрепятственно покинуть территорию Российской Федерации .

В отделении судебных приставов г. Чапаевска Самарской области на исполнении находилось сводное исполнительное производство о взыскании задолженности в 35 тысяч рублей, которая образовалась в том числе из-за несвоевременной оплаты налогов.

В рамках исполнительного производства должник был уведомлен о мерах принудительного взыскания, которые будут применены к нему в случае неисполнения решения суда. Однако мужчина игнорировал требования судебного пристава-исполнителя о погашении долга. В целях побуждения к оплате задолженности сотрудник Службы ограничил должника в праве выезда за границу. Соответствующее постановление было получено гражданином посредством портала «Госуслуги».

Мужчина сразу же явился на прием в отделение судебных приставов и объяснил, что желает беспрепятственно улететь заграницу, тем более, что билет уже куплен. Оплатив долг в этот же день, судебный пристав-исполнитель снял ограничения с должника.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.