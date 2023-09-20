Был в розыске два месяца – в Тольятти росгвардейцы задержали правонарушителя

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В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Автозаводском районе города Тольятти. Возле одного из домов на Лесопарковом шоссе стражи правопорядка обратили внимание на двух мужчин – увидев служебный автомобиль, они резко изменили направление движения, ускорились и попытались скрыться в лесном массиве. Патрульные решили выяснить причину такого поведения и остановили пешеходов.

В ходе общения с росгвардейцами один мужчина вел себя неадекватно, выбросил что-то из кармана брюк в кусты и разбил свой мобильный телефон об бетонную стену. Установив личность тольяттинца, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что с июня текущего года он находится в розыске. Стражи правопорядка передали мужчину 1987 года рождения своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.