Благодаря судебным приставам самарец выплатил своему сыну 1,9 млн рублей

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Мужчина, задолжавший своему сыну почти 2 миллиона рублей, погасил долг только после запрета на регистрационные действия в отношении его недвижимости.

Житель областной столицы в результате неисполнения своих родительских обязательств накопил долг перед ребенком свыше 1,9 миллиона рублей. В отделении судебных приставов Куйбышевского района г. Самары в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов.

Сотрудник Службы уведомил должника, что уклонение от обязательств по содержанию ребенка может обернуться административной и уголовной ответственностью. Однако полученное предупреждение мужчиной было проигнорировано, что стало причиной составления в отношении него административного протокола по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

После отбытия наказания в виде 20 часов обязательных работ должник решил прийти на прием к судебному приставу-исполнителю. На нем алиментщик узнал, что после административной ответственности за неуплату алиментов следует уголовная. Также сотрудник Службы проинформировал мужчину, что в отношении принадлежащего ему недвижимого имущества уже вынесено постановление о запрете на регистрационные действия. Теперь же судебный пристав-исполнитель составит акт описи и ареста имущества и отправит его на реализацию.

Возможность быть привлеченном к уголовной ответственности и лишиться недвижимого имущества побудила должника-алиментщика полностью погасить задолженность перед своим сыном в размере более 1,9 миллиона рублей.