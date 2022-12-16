Барнаульская студентка спасла ребенка от гибели под колесами несущегося автобуса

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В Барнауле студентка Яна Татиева спасла от гибели мальчика. Накануне в соцсетях появились кадры, на которых хрупкая девушка одним движением останавливает бегущего прямо под колеса автобуса ребенка. 15 декабря ее наградили в ГИБДД, сообщает ntv.ru.

Яна рассказала, что в то утро направлялась в колледж. На пешеходном переходе она заметила мальчика.

Яна Татиева, студентка из Барнаула: «Я перехожу, он бежит. Я смотрю боковым зрением, 77-й уже набирает скорость после того, как я прошла. И он весь в черном, его толком не видно, я смотрю — он летит. Я думала, что он остановится, хотя бы перед пешеходом, но этого не произошло. Я вытащила руку из кармана и схватила за капюшон. Я ему кричу: „Мальчик, куда ты бежишь, куда ты летишь?“ Он в шоке, сам ничего не понял».

После спасения ребенка девушку забросали в соцсетях сообщениями с благодарностями.

Яна Татиева: «Мне, конечно, приятно, но я стесняюсь чуть-чуть. Знакомые все в шоке, родители тоже».

Полицейский отыскали героиню ролика, чтобы наградить. В ГИБДД Барнаула девушке выразили особую благодарность за то, что смогла так быстро сориентироваться в экстренной ситуации и без преувеличения спасла ребенку жизнь.

Сейчас инспекторы устанавливает личность водителя автобуса, чтобы напомнить ему о необходимости сбавлять скорость перед пешеходным переходом. Мальчика автоинспекторы искать не будут, но надеются, что родители, увидев ролик, научат его правилам поведения на дороге.

Фото: ntv.ru