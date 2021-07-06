Автомобилистке из Жигулевска пришлось заплатить за повреждения другой машины

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Судебные приставы Самарской области взыскали материальный ущерб в размере 96 тысяч рублей за совершение дорожно-транспортного происшествия.

В результате ДТП один из автомобилей получил серьезные повреждения. Сумма ремонта оказалась значительно выше выплаченной страховой компанией компенсации. Владелец авто подал на виновницу ДТП в суд, где было принято решение обязать женщину выплатить пострадавшей стороне 96 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов г. Жигулевска на основании исполнительно листа было возбуждено исполнительное производство о взыскании материального ущерба. В связи с тем, что женщина в добровольном порядке задолженность не погашала, судебный пристав-исполнитель направил постановление об обращении взыскания на ее доходы, а также вынес постановления об ограничении ее в праве выезда за пределы Российской Федерации и о запрете на регистрационные действия в отношении ее транспортного средства. Узнав об этом, должница полностью погасила задолженность в размере 96 тысяч рублей.