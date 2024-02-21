Автомобиль горел на трасе в Сергиевском районе

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20 февраля в 21 час 52 минуты на пульт связи пожарно-спасательного отряда № 40 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» по системе-112 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1083 км трассы М-5 «Урал», в Сергиевском районе.

На место вызова был направлен 1 дежурный караул из 3 человек личного состава пожарно-спасательной части № 109 пожарно-спасательного отряда № 40. К месту происшествия также были направлены бригада медицинской скорой помощи и экипаж ОГИБДД. По прибытии к месту вызова было установлено, что горит автомобиль Renault Logan. На тушение огня был подан 1 ствол «Б». В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"