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Арест автомобиля побудил самарца оплатить алименты

24 февраля 2025 11:55
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Арест автомобиля побудил самарца оплатить алименты

Перспектива оценки и реализации «Chevrolet Lacetti» побудила жителя Куйбышевского района г. Самары оплатить долг перед своим сыном в размере 250 тысяч рублей.

После развода суд обязал местного жителя выплачивать алименты своему ребенку в размере ¼ части от своего дохода. Мужчина решил не взваливать на свои плечи дополнительную финансовую нагрузку и оставил своего ребенка без материальной помощи.

В отделении судебных приставов Куйбышевского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав пригласил мужчину на прием, отобрал объяснение по факту неисполнения родительских обязательств и составил протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Однако мужчина так и не приступил к выплате алиментов и дознавателем в отношении неплательщика было возбуждено уголовное дело.

Также в рамках исполнительного производства судебным приставом было установлено местонахождение принадлежащего должнику транспортного средства. Сотрудник незамедлительно составил акт описи и ареста имущества и предупредил мужчину о необходимости погасить задолженность в течение 10 дней.

Опасение остаться без своего автомобиля вынудило отца погасить задолженность перед сыном.

Теги: Судебные приставы

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