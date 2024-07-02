Алиментщика из Тольятти нашли на кладбище

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Судебные приставы арестовали у должника по алиментам, работающего в сфере ритуальных услуг, автомобиль.

После развода с супругой житель г. Тольятти решил, что обязательства по воспитанию и содержанию своего ребенка его больше не касаются. В результате у него накопился долг по алиментам на сумму свыше 800 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства было установлено, что мужчина владеет транспортным средством «Nissan Almera». В отношении автомобиля было заведено разыскное дело. В ходе проведения мероприятий по установке его местонахождения сотрудники ГУФССП России по Самарской области выяснили, что должник оказывает услуги по благоустройству могил. Установив местоположение алиментщика, судебные приставы направились на адрес. Рядом с одним из городских кладбищ автомобиль должника был обнаружен.

В отношении транспортного средства составили акт описи и ареста. Иномарку у должника изъяли. Вырученные с ее реализации средства пойдут в счет погашения задолженности.