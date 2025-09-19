83% самарцев считают себя счастливыми

113

В опросе SuperJob приняли участие жители города.

83% самарцев в той или иной степени считают себя счастливыми: 23% абсолютно счастливы сейчас, 60% — скорее счастливы. Несчастными себя чувствуют 17%, при этом лишь 4% дали абсолютно отрицательный ответ, а еще 13% склоняются к отрицанию.



Среди женщин доля тех, кто однозначно считает себя счастливым, выше (27%), чем среди мужчин (20%), скорее счастливых 64 и 56% соответственно.



Более оптимистичны респонденты возрастной группы от 35 до 45 лет, каждый третий из которых абсолютно счастлив (34%).



Уровень дохода оказывает значительное влияние на ощущения от жизни. Среди горожан с доходом от 100 тысяч рублей в месяц доля однозначно счастливых людей — 26%. Среди тех, кто зарабатывает меньше, — 20%.



«Многие знания — многие печали»: среди респондентов с высшим образованием однозначно и скорее счастливых меньше, чем среди людей со средним профессиональным.



Горожане, состоящие в браке, чувствуют себя значительно счастливее холостых: 27% семейных однозначно счастливы против 20% несемейных. Среди родителей доля полностью счастливых людей выше: 28% против 18% среди бездетных.



Интересный парадокс: больше абсолютно счастливых среди респондентов на удаленке и безработных, чем среди работающих на территории работодателя. Но при этом среди не имеющих в настоящий момент работы выше и доля тех, кто чувствует себя однозначно несчастным.

Время проведения: 3—17 сентября 2025 года