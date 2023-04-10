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78 пьяных водителей выявили за выходные в Самарском регионе

10 апреля 2023 11:59
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78 пьяных водителей выявили за выходные в Самарском регионе

С 7 по 9 апреля сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2600 различных правонарушений в области дорожного движения.

В ходе рейдовых мероприятий с 07 по 09 апреля сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2600 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 78 водителей.

Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники ГИБДД уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). За истекшие три дня сотрудники полиции выявили 5 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 589 водителей. Несмотря на выписанные требования, 19 жителей Самарской области не привели автомобиль в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельца составлен административный материал, предусмотренный ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 79 нарушителей правил перевозки детей, все они сотрудниками ГИБДД привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Проигнорировали использование ремней безопасности 300 водителей.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения.

В результате мероприятий выявлено 173 правонарушения со стороны пешеходов и 107 - со стороны водителей.

Теги: БДД

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