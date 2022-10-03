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50 пьяных водителей за три дня задержали в Самарской области

3 октября 2022 12:50
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50 пьяных водителей за три дня задержали в Самарской области

В ходе рейдовых мероприятий со 30 сентября  по 2 октября 2022 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2100 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 50 водителей. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники ГИБДД уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). За истекшие три дня на дорогах губернии сотрудники полиции выявили 2 водителей ранее лишенных права управления транспортными средствами.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 370 водителей. Несмотря на выписанные требования, 2 водителя  не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 45 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками ГИБДД они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий пресечено 201 правонарушение со стороны пешеходов и 115 - со стороны водителей.

Без пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения, так, более 219 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.

Теги: БДД

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