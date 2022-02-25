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35-летней жительнице Шенталинского района назначили полгода исправительных работ за неуплату алиментов

25 февраля 2022 10:26
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35-летней жительнице Шенталинского района назначили полгода исправительных работ за неуплату алиментов

Девятилетний сын, проживающий с отцом, ни разу не получал от матери алименты и иной поддержки. По решению суда, женщина обязана перечислять в пользу своего ребенка ¼ части всех видов заработка. Оправдаться должница пыталась тем, что нигде не трудоустроена. Исправить ситуацию женщина не пыталась, так как установлено, что в Центр занятости в поисках работы она не обращалась. Как видно, за оправданиями женщины кроется другая причина – нежелание помогать собственному ребенку, участвовать в его воспитании. 

Судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов Шенталинского и Исаклинского районов неоднократно беседовал с алиментщицей, пытаясь объяснить ей необходимость трудоустройства и погашения долга перед ребенком. Нарушительница игнорировала доводы сотрудника Службы. В результате она была привлечена к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил ей наказание в виде 50 часов обязательных работ. Однако и это не образумило алиментщицу. 

Судебный пристав-исполнитель предупредил должницу, что если она не предпримет попыток к погашению задолженности, то в отношении нее возбудят уголовное дело по ч.1
ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Но и это предупреждение жительница Самарской области проигнорировала. В результате чего женщина попала на скамью подсудимых.

Изучив материалы дела, суд признал должницу виновной и назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев. Часть с получаемого на работах дохода будет удерживаться в счет государства, а часть перечисляться в счет погашения долга по алиментам.

Теги: Судебные приставы

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