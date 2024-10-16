24-летнюю сызранку задержали за наркоторговлю

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На улице Акифьева в Сызрани оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального Управления по подозрению в причастности к незаконному обороту запрещенных веществ задержали ранее неоднократно судимую за имущественные преступления 24-летнюю местную жительницу.

В присутствии понятых при проведении личного досмотра задержанной и в указанном ею тайнике-закладке полицейские обнаружили и изъяли героин в крупном размере.

Изучив материалы, собранные сотрудниками полиции, Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.г ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Женщина, допрошенная в качестве подозреваемой, пояснила следователю, что приобрела запрещенные вещества через интернет-магазин в одном из мессенджеров для дальнейшего сбыта путем организации закладок на территории города. С этой целью расфасовала наркотик на более мелкие дозы и стала делать тайники, но не смогла довести свой противоправный умысел до конца, так как ее задержали оперативники.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.