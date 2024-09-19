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22-летний водитель в Самаре сбил ребенка

19 сентября 2024 13:16
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22-летний водитель в Самаре сбил ребенка

18 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек. 

Одно из ДТП произошло в 19:00 в Промышленном районе города Самара. 22-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался по ул. Солнечной. Напротив д. 40 совершил наезд на пешехода 2017 г.р., который перебегал проезжую часть дворового проезда слева направо по ходу движения автомобиля. Несовершеннолетнего пешехода доставили в медицинское учреждение, где ему была оказана разовая медицинская помощь.

Теги: ДТП

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