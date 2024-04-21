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21 апреля в Самаре горела квартира на Ново-Вокзальной, 279

21 апреля 2024 21:59
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Из квартиры спасли 46-летнюю женщину и 13-летнего мальчика. Сейчас они находятся в больнице.

Пожар случился в 18:20 в Промышленном районе на улице Ново-Вокзальной, 279, сообщает sovainfo.ru со ссылкой на ГУ МЧС СО.

Возгорание произошло в панельном доме на последнем этаже. Огонь охватил 20 квадратных метров.

В 19:05 пожарные полностью потушили огонь. На месте работали 26 человек и 8 единиц техники.

Известно, что в квартире на момент происшествия находились 2 человека - 46-летняя женщина и 13-летний мальчик. Их удалось спасти. Сейчас они находятся в больнице. Еще 6 жильцов дома эвакуировали.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Теги: Пожар Самара

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