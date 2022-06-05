Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области спасли лося, упавшего в оросительный канал
В Самарской области спасли лося, упавшего в оросительный канал
В Самарской области разыскивают женщину в халате и 8-летнего мальчика
В Самарской области разыскивают женщину в халате и 8-летнего мальчика
Из карьера в Ширяево Самарской области сделают арт-пространство
Из карьера в Ширяево Самарской области сделают арт-пространство
Молния ударила в Эйфелеву башню
Молния ударила в Эйфелеву башню
В Самаре за 10 лет выросла вовлеченность мужчин в домашние дела
В Самаре за 10 лет выросла вовлеченность мужчин в домашние дела
В Самаре автомобилистка проехала на красный свет, пострадали двое детей
В Самаре автомобилистка проехала на красный свет, пострадали двое детей
В Казахстане голосуют по поправкам в конституцию
В Казахстане голосуют по поправкам в конституцию
В Сызрани в ДТП пострадали шесть человек
В Сызрани в ДТП пострадали шесть человек
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.97
0.39
EUR 65.92
1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
Дмитрий Азаров о фестивале Юрия Башмета в Самаре: «Невозможно запретить российскую культуру»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

2,5 года колонии особого режима за нарушение ПДД получил самарец

5 июня 2022 10:29
149
2,5 года колонии особого режима за нарушение ПДД получил самарец

В ходе несения службы инспекторы ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Самаре на Южном шоссе остановили автомобиль иностранного производства. За рулем транспортного средства находился житель г Самары 1986 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции при общении с водителем выявили у него признаки алкогольного опьянения. Полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он ответил отказом. 

 В ходе оформления административного материала выяснилось, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда суд назначил ему наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей с лишением прав на срок 1,5 года. Однако соответствующих выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал и вновь преступил закон. Как выяснили полицейские, задержанный ранее судим за совершение незаконного оборота наркотиков.

Куйбышевский районный суд признал достаточными доказательства, собранные полицией для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю определено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Кроме того, преступник лишен права управления транспортными средствами на 18 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре обсудили взаимодействие с кикшеринговыми компаниями
03 июня 2022, 13:29
В Самаре обсудили взаимодействие с кикшеринговыми компаниями
Также члены Комиссии довольно подробно рассмотрели вопрос о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма и о путях его минимизации. Общество
418
В Самаре в колонию отправили злостного нарушителя ПДД
03 июня 2022, 10:31
В Самаре в колонию отправили злостного нарушителя ПДД
По информации полицейских, задержанный ранее судим за совершение незаконного оборота наркотиков. Происшествия
369
В Самаре в нормативное состояние приведут 11 улиц, протяжённостью около 23 км, ведущих к образовательным учреждениям и детским садам.
01 июня 2022, 17:37
Благодаря нацпроекту в регионах в этом году отремонтируют более 800 дорог к школам
В Самаре в нормативное состояние приведут 11 улиц, протяжённостью около 23 км, ведущих к образовательным учреждениям и детским садам. Дороги
565
  • Консультант плюс
В центре внимания
Глава региона поздравил участников и организаторов фестиваля, который впервые проходит на самарской земле, и выразил уверенность, что традиция будет продолжена.
4 июня 2022  16:15
Дмитрий Азаров дал старт первому детско-юношескому фестивалю единоборств в Самаре
495
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
3 июня 2022  12:23
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
522
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
3 июня 2022  12:12
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
417
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
3 июня 2022  12:00
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
543
Жемчужина Жигулей: Дмитрий Азаров провел совещание по развитию села Ширяево
3 июня 2022  11:23
Жемчужина Жигулей: Дмитрий Азаров провел совещание по развитию села Ширяево
478
Весь список