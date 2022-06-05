2,5 года колонии особого режима за нарушение ПДД получил самарец

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В ходе несения службы инспекторы ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Самаре на Южном шоссе остановили автомобиль иностранного производства. За рулем транспортного средства находился житель г Самары 1986 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции при общении с водителем выявили у него признаки алкогольного опьянения. Полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он ответил отказом.

В ходе оформления административного материала выяснилось, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда суд назначил ему наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей с лишением прав на срок 1,5 года. Однако соответствующих выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал и вновь преступил закон. Как выяснили полицейские, задержанный ранее судим за совершение незаконного оборота наркотиков.

Куйбышевский районный суд признал достаточными доказательства, собранные полицией для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю определено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Кроме того, преступник лишен права управления транспортными средствами на 18 месяцев. Приговор вступил в законную силу.