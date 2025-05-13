18-летняя девушка на иномарке в Самаре столкнулась с мопедом

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12 мая на территории Самарской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в котором пострадало девять человек, из которых двое – несовершеннолетние.

Одно из ДТП произошло в Ленинском районе Самары. В 19:50 час. 18-летняя девушка, управляя автомобилем Haval Jolion, двигалась по улице Самарской со стороны улицы Полевой в направлении улицы Чкалова. В пути следования, при повороте налево, не уступила дорогу и допустила столкновение с мопедом Sigma, под управлением 22-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении по улице Самарской. Водитель мототехники госпитализирован.