17-летний парень на мотоцикле попал в ДТП в Сергиевском районе

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17 февраля на территории Самарской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек, один из них несовершеннолетний.

Одно из ДТП произошло в 18:55 час. в Сергиевском районе. 32-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Granta, двигался по автодороге «Обход с. Сергиевск» со стороны села Нероновка в направлении автодороги «Урал-Сергиевск-Челно-Вершины». В пути следования не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с незарегистрированным в установленном порядке мотоциклом «Минск», под управлением 17-летнего юноши, не имеющего права управления транспортными средствами. Водителю мотоцикла назначено амбулаторное лечение, полицейскими в его отношении собраны административные материалы по признакам