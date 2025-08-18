17 августа лесники ликвидировали пожар под Самарой

127

Возгорание произошло на сопредельной к лесу территории в районе Чапаевского участкового лесничества. Было задействовано 13 человек и 6 единиц техники, а также добровольная пожарная команда. Огонь ликвидирован на площади 50 гектаров.

Пожар обнаружил лесничий во время патрулирования территории. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Напоминаем, что пожар может возникнуть даже от бездумно брошенного окурка. Соблюдайте правила пожарной безопасности на природе!

А тем временем с начала сезона самарские лесники выезжали уже 37 раз на тушение сопредельных территорий, а также ликвидировали 18 лесных пожаров. Во всех случаях причиной возгорания стал человек.

При обнаружении лесного пожара звоните 8(846)231-00-63. Наши лесопожарные бригады оперативно приедут и ликвидируют возгорание. В этом им помогает национальный проект «Экологическое благополучие», сообщает минприроды Самарской области.

Фото: минприроды Самарской области