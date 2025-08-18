17 августа лесники ликвидировали пожар под Самарой

Я нашел ошибку
Главные новости:
Календарь Победы. Дипломатический корпус.
Самарский Росреестр продолжает вести «Календарь Победы»
Предприятие более 20 лет производит спортивное оборудование для подготовки спортсменов с доставкой по всей России и дальнему зарубежью.
Компания «ФСИ Аналитика» из Самарской области оптимизировал свой бизнес благодаря нацпроекту
Цели Форума - развитие и популяризация добровольческого движения среди граждан старшего возраста.
«Серебряные» волонтеры встретятся на областном форуме 
На базе школ, колледжей, техникумов, вузов и других образовательных организаций страны пройдут просветительские уроки и мастер-классы.
Российское общество «Знание» приглашает жителей Самарской области стать лектором акции «Поделись своим знанием»
Участники из Самаркой области побывали в музее заповеднике «Тарханы», деревянном планетарии и заняли третье место в соревнованиях по дартсу.
В Пензе продолжаются Юнармейские военно-патриотических сборы «Гвардеец»
ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту
Этап был заключительным в регулярном сезоне и по его итогам решалось, какие команды встретятся в Суперфинале на стадии плей-офф.
Самара приняла шестой этап чемпионата России по пляжному футболу
И встретился с жителями.
Иван Носков провел рабочий объезд Промышленного и Советского районов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.02
0.25
EUR 93.71
0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

17 августа лесники ликвидировали пожар под Самарой

18 августа 2025 12:48
127
Огонь ликвидирован на площади 50 гектаров.

Возгорание произошло на сопредельной к лесу территории в районе Чапаевского участкового лесничества. Было задействовано 13 человек и 6 единиц техники, а также добровольная пожарная команда. Огонь ликвидирован на площади 50 гектаров.

Пожар обнаружил лесничий во время патрулирования территории. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Напоминаем, что пожар может возникнуть даже от бездумно брошенного окурка. Соблюдайте правила пожарной безопасности на природе!

А тем временем с начала сезона самарские лесники выезжали уже 37 раз на тушение сопредельных территорий, а также ликвидировали 18 лесных пожаров. Во всех случаях причиной возгорания стал человек.

При обнаружении лесного пожара звоните 8(846)231-00-63. Наши лесопожарные бригады оперативно приедут и ликвидируют возгорание. В этом им помогает национальный проект «Экологическое благополучие», сообщает минприроды Самарской области.

 

Фото:  минприроды Самарской области

Теги: Пожар Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Для тушения привлекаются 7 специалистов, 2 единицы техники.
12 августа 2025, 16:47
В Самаре на улице Ново-Садовой во время движения загорелся автобус
Для тушения привлекаются 7 специалистов, 2 единицы техники. Происшествия
583
На тушение пожара от МЧС России привлечены 18 специалистов, 5 единиц техники.
30 июля 2025, 18:15
В Самаре при пожаре в квартире на улице Вятской, 14 погиб мужчина
На тушение пожара от МЧС России привлечены 18 специалистов, 5 единиц техники. Происшествия
723
Спасатели проводили разбор завалов и проливку очагов горения.
28 июля 2025, 20:11
Спасатели принимали участие в аварийно-спасательных работах при тушении пожара на проспекте Кирова, 34
Спасатели проводили разбор завалов и проливку очагов горения.   Происшествия
836
В центре внимания
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
690
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
535
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
663
СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025  10:10
Мировые СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
678
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
15 августа 2025  13:59
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
636
Весь список